Футбольное межсезонье Беларуси: рождение сына у защитника «БАТЭ», сенсации от «Торпедо» и новобранцы «Витебска»

Борисовский «БАТЭ», который, можно не сомневаться, станет самым главным и самым принципиальным соперником минских динамовцев, продолжает подготовку к предстоящему сезону не завершающем тренировочном сборе в Турции.

В минувшую пятницу «желто-синие» померялись силами с «Лучом-Энергией» из Владивостока, нынче представляющем Второй дивизион российского первенства. Борисовчане в этом матче отметились быстрым голом. Уже на восьмой минуте счет открыл Ренан Брессан. Однако соперник смог отыграться еще до перерыва. Ничья 1:1 стала окончательным результатом встречи.

А в понедельник, 14 марта, белорусский чемпиона сражался с 18-кратным победителем шведского первенства маститым «Гётебогом» и сумел одержать победу со счетом 1:0. Благодаря голу Игоря Шитова на 75 минуте.

Эта виктория стала своеобразным подарком сербскому легионеру борисовчан Марко Симичу, у которого случилось прибавление в семействе – родился сын. Поздравляем!

В Турции нынче находится и недавний соперник «БАТЭ» по матчу за Суперкубок страны жодинское «Торпедо». Сбор автозаводцев в средиземноморских краях продлится до 23 марта.

14 марта команда Сергея Гуренко провела первый спарринг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Противостояние с девятой командой шведского чемпионата «Кальмаром» завершилось минимальным поражением – 1:2. За автозаводцев отличился Артем Соловей.

А еще в этом матче случился сенсационный дебют в составе «Торпедо» известного российского футболиста Вадима Евсеева, давнего товарища нынешнего жодинского главкома. Для начала, участие Евсеева ограничилось 20 минутами.

Футбольный клуб «Витебск», тем временем, дважды проверил себя в противостоянии с клубами Второго российского дивизиона. Только в прошлом году покинувшей футбольную элиту наших восточных соседей владикавказской «Алании» подопечные Сергея Боровского оказали достойное сопротивление. Матч завершился безголевым миром.

А вот пробившемуся в Первую лигу из Третьего российского дивизиона новороссийскому «Черноморцу» витебляне уступили – 0:2.

К слову, накануне выезда в Турцию официальные контракты с клубом заключили Алексей Кучук, завершавший минувший сезон в бобруйской «Белшине», а также Максим Гукайло, в прошлом защищавший цвета солигорского «Шахтера».