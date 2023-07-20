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Футбольное «Динамо» проиграло «Железничарам» в рамках ответного матча ЛК

20 июля 2023 19:11
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Минское «Динамо» провело ответный поединок против «Железничара» в стартовом раунде квалификации Лиги Конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, безуспешно.

Футбольное «Динамо» проиграло «Железничарам» в рамках ответного матча ЛК-1

В первом матче была зафиксирована ничья, поэтому в этот раз динамовцам нужна была только победа. В конце первого тайма столичные футболисты не уберегли свои ворота и пропустили. Однако уже на старте второго отрезка смогли сравнять. Седько реализовал пенальти. На 78-й минуте соперники вновь вышли вперед. Исправить ситуацию у наших парней не получилось. Итог – 1:2 в пользу противника.

# Футбол # Фотофакт

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