Футбольное «Динамо» проиграло «Железничарам» в рамках ответного матча ЛК

В первом матче была зафиксирована ничья, поэтому в этот раз динамовцам нужна была только победа. В конце первого тайма столичные футболисты не уберегли свои ворота и пропустили. Однако уже на старте второго отрезка смогли сравнять. Седько реализовал пенальти. На 78-й минуте соперники вновь вышли вперед. Исправить ситуацию у наших парней не получилось. Итог – 1:2 в пользу противника.