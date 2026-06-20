Футболисты «Торпедо» в гостях обыграли бобруйскую «Белшину» в матче ЧБ

На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 19-го тура чемпионата Беларуси. В стартовом поединке субботы жодинское «Торпедо» в гостях обыграло бобруйскую «Белшину», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В компенсированное к первому тайму время Артем Быков точно пробил головой из центра штрафной и вывел свою дружину вперед. А в самой концовке матча преимущество в счете упрочил Григорий Мартьянов. Как итог 2:0, и «автозаводцы» увозят с собой важнейшие три очка.

В Мозыре местная «Славия» проиграла «Ислочи». Команда из Минского района уже на 10-й минуте обеспечила себе перевес благодаря усилиям Антона Шрамченко. А на 75-й Александр Свирепа установил окончательный результат дуэли – 2:0.

21 июня лидеры национального первенства футболисты столичного «Динамо» на выезде сыграют с «Неманом». Идущий вторым действующий чемпион страны «МЛ Витебск» встретится с «Минском».