Сборная Беларуси по футболу готовится к заключительным квалификационным матчам ЧМ

Национальная сборная Беларуси по футболу провела открытую тренировку перед заключительными матчами квалификации чемпионата мира – 2026. В предстоящую субботу подопечные Карлоса Алоса сыграют на выезде с оппонентами из Дании, а 18 ноября в Венгрии завершат отборочный турнир встречей с соперниками из Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но шанс проявить себя предоставился представителям чемпионата страны. Попробовать себя в деле смогут Александр Шестюк, Николай Иванов, Карен Варданян. Но главное, команда подходит к дуэлям с оптимизмом, работа над ошибками сделана, и все нацелены на хороший результат.

К сожалению, наши парни утратили шансы выйти в финальную часть мундиаля, «белокрылые» занимают последнее место в своем квартете. Тем не менее и тренерский штаб, и игроки настроены на борьбу. Правда, состав отечественной дружины не самый оптимальный, травму получили, как отметил наставник сборной, три-четыре футболисты, включая важное звено защиты Александра Мартыновича.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Вы знаете, что математические шансы на квалификацию утеряны, но, несмотря на это, у ребят боевой настрой, все хорошо работают, мы готовимся к оставшимся играм в нормальном настроении. Да, Беларусь и Греция уже потеряли шансы квалифицироваться, но нам предстоят два поединка, это рейтинг. Я не могу быть доволен этой ситуацией, но доволен работой и отношением футболистов.

Игра против Греции – худший матч в исполнении моей команды. Мы настроены серьезно, хотим сыграть лучше. Рад, что у нас есть возможность встретиться еще раз с этими оппонентами. Это сильные соперники, может показаться, что у нас немного шансов, но мы должны постараться реабилитироваться за те поражения и взять очки. Готовимся и ждем предстоящие матчи.

Поединки с участием нашей сборной можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Спорт ТВ». Начало трансляций в 22:40 по белорусскому времени.