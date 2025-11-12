Футболисты сборной Беларуси U-19 c поражения стартовали в отборе на ЧЕ

Футболисты сборной Беларуси, составленной из исполнителей до 19 лет, с поражения начали выступление в первом квалификационном раунде юниорского чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче третьей группы наши парни уступили команде Греции. Поединок состоялся в турецком Манавгате. Первый тайм прошел на равных, обе дружины оставили свои ворота на замке. А после перерыва подопечные Сергея Сосновского пропустили дважды. Как итог – поражение со счетом 0:2.

Во втором туре 15 ноября белорусы будут соперничать с хозяевами соревнований турецкими футболистами, а 18-го встретятся со сверстниками из Лихтенштейна. В элитный раунд отборочного турнира континентального первенства выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов.