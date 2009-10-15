Футболисты сборной Беларуси проиграли англичанам в матче квалификации чемпионата мира-2010

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» белорусы уступили англичанам со счетом – 0:3.

Лидеры 6-й отборочной группы с самого начала пошли вперед и очень быстро открыли счет. На 4-й минуте игры Питер Крауч в борьбе с защитниками белорусов оказался расторопнее и протолкнул мяч в ворота Юрия Жевнова – 1:0. После перерыва на 60-й минуте матча после розыгрыша углового удара защитники белорусов упустили Шона Райта-Филлипса, заставшего врасплох Юрия Жевнова – 2:0. На 76-й минуте встречи еще раз отличился Питер Крауч, который смог добить мяч после удара своего партнера по команде – 3:0.

В других вчерашних матчах нашей отборочной группы сборная Украины разгромила в гостях команду Андорры – 6:0. Команда Хорватии в гостевом поединке с казахстанцами одержала победу со счетом – 2:1.

Итоговое положение в 6-й отборочной группе таково: Англия – 27 очков, Украина – 21, Хорватия – 20, Беларусь – 13, Казахстан – 6, Андорра – 0. Англичане напрямую вышли в финал мирового первенства, а украинцы поборются за путевку в ЮАР в стыковых встречах. Жеребьевка игр плей-офф состоится в понедельник, 19 октября, сообщает БЕЛТА.