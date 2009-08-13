Футболисты молодежной сборной Беларуси обыграли австрийцев

Белорусы провели первый матч квалификационного турнира чемпионата Европы-2011.

На поле городского стадиона в Молодечно подопечные Георгия Кондратьева обыграли команду Австрии со счетом 2:1. В самом начале первого тайма хозяева открыли счет, когда на 6-й минуте ошибкой австрийской обороны воспользовался Владимир Юрченко – 1:0. На 30-й минуте счёт сравнял Даниэль Байхлер. После перерыва обе команды много атаковали, однако хозяева все же сумели вырвать победу благодаря точному удару Егора Филипенко на 61-й минуте матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Следующий матч белорусская команда проведет 9 сентября в гостях у сборной Азербайджана. Ранее в 10-й отборочной группе шотландцы дважды обыграли албанцев – 1:0 (в гостях) и 5:2 (дома).