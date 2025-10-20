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Футболисты «МЛ Витебск» обыграли «Минск» в чемпионате Беларуси

20 октября 2025 11:46
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Лидер футбольного чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» в 25-м туре прервал серию из четырех поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На своем поле «северяне» одержали победу над клубом «Минск» со счетом 4:1. «МЛ Витебск» продолжает лидировать в чемпионате – на счету коллектива 55 очков. На шесть баллов от команды Михаила Мартиновича отстает минское «Динамо». 

Гродненский «Неман» со счетом 1:0 выиграл у «Нафтана». В противостоянии «Слуцка» и «Молодечно» зафиксирована ничья – 2:2. Следующий тур стартует 24 октября.

# Футбол

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