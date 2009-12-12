Футболисты минского «Динамо» выиграли у своих болельщиков

Серебряные призеры чемпионата Беларуси провели необычный матч.

В столичном футбольном манеже динамовцы встретились со своими болельщиками. Идея проведения подобного матча давно витала в воздухе, и вот наконец-то динамовские фанаты получили шанс встретиться со своими любимцами на футбольном поле. Следует отметить, что официально футболисты сейчас находятся в отпуске. Тем не менее, те, кто в эти дни находится в Минске, не преминули сразиться со своими поклонниками. Болельщикам противостояли не только игроки «Динамо» Станислав Драгун, Антон Путило, Олег Шкабара, Сергей Гигевич, Александр Лебедев, Андрей Залеский, Игорь Ясинский, Александр Куган, на поле вышли и представители тренерского штаба во главе с Сергеем Гуренко.

Хотя результат встречи и не имел решающего значения, игра получилась по-настоящему боевой и при этом очень корректной. Футболисты не желали ударить в грязь лицом перед болельщиками, а те горели желанием показать, что они умеют не только горячо поддерживать команду с трибун, но и играть в футбол. Матч завершился победой профессионалов со счетом 6:2, но и фанаты на протяжении всей игры оказывали достойное сопротивление. Примечательно, что хетт-трик в этом поединке оформил динамовский форвард Александр Лебедев, которому в минувшем сезоне изрядно доставалось от болельщиков на орехи за невыразительную игру. В минувшем сезоне на его лицевом счету всего один гол в 10 матчах чемпионата Беларуси.

В итоге обе команды получили массу положительных эмоций и отличный заряд энергии. По окончании встречи футболисты подарили болельщикам клубные шарфы, вымпелы и сфотографировались вместе на память, сообщает БЕЛТА.