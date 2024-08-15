Футболисты минского «Динамо» прошли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» на выезде провели ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Наши парни по сумме двух встреч были сильнее «Линкольна» из Гибралтара, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первого матча у белорусской дружины был комфортный задел в два мяча, однако во втором поединке соперники нивелировали разницу. Тем не менее итоговую викторию праздновали «Динамовцы».

Теперь команда Вадима Скрипченко поспорит за право сыграть в плей-офф Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».