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Футболисты «Минска» с минимальным счётом обыграли «Нафтан»

26 августа 2023 11:59
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Одним матчем стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Накануне отношения выясняли «Минск» и «Нафтан». Встреча завершилась победой горожан с минимальным счетом – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Минска» с минимальным счётом обыграли «Нафтан»-1

Неудачно принятый Дмитрием Тамело штрафной привел к автоголу. Шанс у новополоцкой дружины отличиться взятием ворот был. Нападающий «Нафтана» Рамазан Исаев головой замкнул комбинацию, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. После данной победы «Минск» с 21 баллом в копилке располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Возглавляет чемпионат минское «Динамо».

Футболисты «Минска» с минимальным счётом обыграли «Нафтан»-4

В расписании 26 августа три матча. Полное цифровое расписание дня – на экране.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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