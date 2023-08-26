Футболисты «Минска» с минимальным счётом обыграли «Нафтан»

Одним матчем стартовал 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Накануне отношения выясняли «Минск» и «Нафтан». Встреча завершилась победой горожан с минимальным счетом – 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неудачно принятый Дмитрием Тамело штрафной привел к автоголу. Шанс у новополоцкой дружины отличиться взятием ворот был. Нападающий «Нафтана» Рамазан Исаев головой замкнул комбинацию, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. После данной победы «Минск» с 21 баллом в копилке располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Возглавляет чемпионат минское «Динамо».