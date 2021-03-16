Прямой эфир

Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси

16 марта 2021 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 марта решилась судьба женского Суперкубка Беларуси. В борьбе за первый трофей сезона сошлись игроки из «Динамо-БГУФК» и ФК «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси-1

Грубая игра и как следствие обилие нарушений привели к тому, что номинальные хозяйки поля уже на 34-й минуте остались вдесятером, ну а во втором тайме и вовсе продолжили игру составом из девяти человек.

Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси-4

Безусловно, таким положением дел футболистки в синей форме не могли не воспользоваться – 4:0. Стоит отметить дубль в исполнении Дарьи Стежко.

«Динамо-БГУФК» – обладатель Суперкубка.

# Футбол Беларуси # Дарья Стежко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»
16 марта 2021 14:34

Финалистка турнира «Кожаный мяч» в Минске: «Папа в детстве был футболистом. Он мне говорил, что футбол это хорошо»

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная
16 марта 2021 13:41

Владимир Базанов: я за развитие женского футбола. Перспектива очень огромная

Футбол. В сборную Беларуси вызваны 25 игроков
15 марта 2021 21:34

Футбол. В сборную Беларуси вызваны 25 игроков