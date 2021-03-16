Футболистки «Динамо-БГУФК» выиграли Суперкубок Беларуси

Новости Беларуси. 15 марта решилась судьба женского Суперкубка Беларуси. В борьбе за первый трофей сезона сошлись игроки из «Динамо-БГУФК» и ФК «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 15 марта решилась судьба женского Суперкубка Беларуси. В борьбе за первый трофей сезона сошлись игроки из «Динамо-БГУФК» и ФК «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Грубая игра и как следствие обилие нарушений привели к тому, что номинальные хозяйки поля уже на 34-й минуте остались вдесятером, ну а во втором тайме и вовсе продолжили игру составом из девяти человек.
Безусловно, таким положением дел футболистки в синей форме не могли не воспользоваться – 4:0. Стоит отметить дубль в исполнении Дарьи Стежко.
«Динамо-БГУФК» – обладатель Суперкубка.