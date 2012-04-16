Футболистам, болельщикам и всей спортивной общественности Беларуси

В связи с распространением в интернете интервью первого заместителя председателя Ассоциация «Белорусская федерация футбола» Сафарьяна С.В. «СТВ вело себя, как карточные шулеры» ЗАО «Столичное телевидение» считает необходимым сообщить футболистам, болельщикам и всей спортивной общественности следующее.

В течение предыдущих двух лет, несмотря на убыточность трансляций чемпионата страны по футболу, по просьбе руководства Федерации телеканал СТВ занимался их организацией. На тот момент ни одна из телекомпаний не бралась освещать эти игры в прямом эфире, в том числе, по причине невысокого зрительского интереса.

Мы были намерены продолжать эту работу и в нынешнем году. Сделав выводы из критики телезрителей, специально для улучшения качества трансляций СТВ закупило дополнительное оборудование, творческая группа стажировалась в России. Однако финансовые расчеты, с учетом экономических проблем 2011 года, показали, что организация трансляций приведет к еще большему росту их убыточности. Чтобы снизить финансовые потери, телеканал провел переговоры с потенциальными рекламодателями. Одним из партнеров дал согласие стать и один из ведущих банков Республики Беларусь. Однако, когда стало известно, что национальный чемпионат стал называться «Альфа-банк чемпионат Беларуси по футболу», потенциальный партнер по имиджевым причинам отказался от участия.

В то же время договоренности между АБФФ и ЗАО «Альфа-Банк» предусматривали интересы только лишь двух сторон. А телеканал СТВ договаривающиеся стороны то ли по наивности, то ли преднамеренно планировали использовать в собственных коммерческих интересах вопреки действующему законодательству. Обсуждая с представителями АБФФ участие титульного партнера в проекте, СТВ заявляло о своей обязанности исполнять статью 2 Закона «О рекламе»: «Реклама -- информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме, с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц (потребителей рекламы), направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке». Исходя из данной нормы Закона, упоминание партнера Федерации не может трактоваться иначе и, следовательно, должно быть оплачено. Мы настаивали только на этом, имея в виду рекламные ролики, анонсы, графическое оформление трансляций как обязательное условие получения прав на трансляцию футбольных матчей. Ни о каком «попадании в кадр» щитов с наименованием партнеров, о чем возбужденно повествовал сотрудник АБФФ, речи не было.

Не желая принимать эти аргументы в переговорах с СТВ, представители АБФФ все равно вынуждены были это сделать при заключении договора с другим телеканалом. Как стало известно из сообщений о соглашении с НГТРК, 30 процентов дохода от рекламы партнеров Федерация все же отдала Белтелерадиокомпании. По сути, АБФФ расписалась в своей неправоте во время переговоров с нашим телеканалом.

Остается добавить, что СТВ не оспаривает право г-на Сафарьяна С.В. на выражение собственного мнения. Однако надеется, что данный эпизод придаст представителю АБФФ мужества для правдивого и корректного изложения информации в будущем, а также добавит ему опыта делового общения с потенциальными партнерами, чтобы впредь не доводить стандартный переговорный процесс двух хозяйствующих субъектов до уровня конфликта.

Пресс-служба ЗАО «Столичное телевидение»