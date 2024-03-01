Прямой эфир

Футболист Поль Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

01 марта 2024 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Игрок «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба отстранен на 4 года за нарушения допинговых правил. Об этом пишет РИА Новости, сообщает La Repubblica.

Суд отверг доводы защиты, согласно которым атлет случайно употребил запрещенное вещество. В сентябре 2023 года Погба был временно отстранен от участия в чемпионате мира, когда стало известно о его проваленном допинг-тесте.

В образце, который у него взяли 20 августа по окончании матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе», были обнаружены тестостероновые метаболиты. СМИ сообщают, что и вторая допинг-проба футболиста также дала положительный эффект.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Руководство хоккейного «Динамо-Шинника» поделилось планами на будущий сезон
29 февраля 2024 19:51

Руководство хоккейного «Динамо-Шинника» поделилось планами на будущий сезон

Женская сборная Беларуси по гандболу одержала две победы в спаррингах с московским ЦСКА
29 февраля 2024 19:46

Женская сборная Беларуси по гандболу одержала две победы в спаррингах с московским ЦСКА

На Республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в дивизионе А закончился предварительный раунд
29 февраля 2024 19:42

На Республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в дивизионе А закончился предварительный раунд