Футболист Поль Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Игрок «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба отстранен на 4 года за нарушения допинговых правил. Об этом пишет РИА Новости, сообщает La Repubblica.

Суд отверг доводы защиты, согласно которым атлет случайно употребил запрещенное вещество. В сентябре 2023 года Погба был временно отстранен от участия в чемпионате мира, когда стало известно о его проваленном допинг-тесте.

В образце, который у него взяли 20 августа по окончании матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе», были обнаружены тестостероновые метаболиты. СМИ сообщают, что и вторая допинг-проба футболиста также дала положительный эффект.