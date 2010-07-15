Футбол. Звучные кадровые пополнения футбольных грандов и неожиданные переходы именитых игроков

Зарубежные СМИ в период летнего трансферного окна пестрят сообщениями о звучных кадровых пополнениях футбольных грандов и неожиданных переходах именитых игроков.

В белорусских реалиях все гораздо скромнее, и, тем не менее, трансферная жизнь кое-каким новостями полнится. Так защитник минского Динамо Александр Мартынович попал в сферу интересов Краснодара. Клуб после первого круга чемпионата во втором российском дивизионе идет вторым и нацелен на повышение в классе, попадание в Премьер-лигу.

Некогда партнер Мартыновича по молодежной сборной, Алексей Кучук, наоборот, возвращается в страну после продолжительного легионерства. Последним клубом белоруса был латвийский Вентспилс, а с весны этого года форвард восстанавливался после травмы. На родине Кучук будет выступать за бобруйскую Белшину.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.