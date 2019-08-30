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Футбол. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в Монако

30 августа 2019 07:46
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В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за самый почетный трофей европейского клубного футбола продолжат 32 команды.

По результату жребия, наибольший интерес у болельщиков вызывает квартет «F». В нем за выход в накаут-раунд поборются «Барселона», дортмундская «Боруссия», миланский «Интер». А вот пражская «Славия» здесь выглядит явным аутсайдером. Наиболее ровной видится группа «G». Здесь сражаться между собой будут: «Зенит», «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

Футбол. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в Монако-1

Футбол. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в Монако-3

# Футбол # Фотофакт

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