Футбол. Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в Монако

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за самый почетный трофей европейского клубного футбола продолжат 32 команды.

По результату жребия, наибольший интерес у болельщиков вызывает квартет «F». В нем за выход в накаут-раунд поборются «Барселона», дортмундская «Боруссия», миланский «Интер». А вот пражская «Славия» здесь выглядит явным аутсайдером. Наиболее ровной видится группа «G». Здесь сражаться между собой будут: «Зенит», «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».