Прямой эфир

Футбол. Юношеская сборная Беларуси с поражения стартовала на Международном турнире имени Виктора Банникова в Киеве

17 июня 2010 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
16-летние белорусы уступили украинским сверстникам со счетом 1:5. Единственный гол нашей команды забил Савицкий.

Сегодня сборная Беларуси проведет второй поединок – против сербов.

Роман Стронгин, телекомпания СТВ.

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2010 13:19

Тяжелая атлетика. В Софии проходит юниорский чемпионат мира

17 июня 2010 13:17

Хоккей. В клубе «Динамо» (Минск) будет новый гендиректор

17 июня 2010 13:16

Теннис. Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в британском Истбурне