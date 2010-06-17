Футбол. Юношеская сборная Беларуси с поражения стартовала на Международном турнире имени Виктора Банникова в Киеве

Сегодня сборная Беларуси проведет второй поединок – против сербов.
Роман Стронгин, телекомпания СТВ.
Накануне на помост выходила первая из белорусок – брестчанка Ирина Мищук в весе до 58 килограммов.
Заявление об отставке прежнего руководителя команды, россиянина Сергея Каткова удовлетворено.
Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.
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