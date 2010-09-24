Футбол. Юниорская сборная Беларуси пробилась в элитный раунд чемпионата Европы

23 сентября, во втором игровом туре, в шестой отборочной группе квалификационного раунда Чемпионата Европы, подопечные Валентина Михеева в Жодино обыграли команду Казахстана со счетом 6:2. В составе белорусов четыре гола забил Павел Савицкий. Еще по мячу в ворота казахстанцев забили Илья Затенко и Филипп Козловский. В первом поединке наши футболисты разгромили сверстников из Лихтенштейна – 12:0. Набрав после двух игр шесть очков, белорусы досрочно пробились в следующий раунд континентального первенства.