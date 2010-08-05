Футбол. Виктор Гончаренко, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов): Верилось, что выстоим

Напомним, накануне вечером борисовский БАТЭ уступил в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов датскому «Копенгегену» – 2:3.

– Думаю, игра понравилась зрителям. БАТЭ и «Копенгаген» разыграли настоящий триллер. В первой трети мы пропустили два гола, но не сломались и к перерыву отыгрались. На второй тайм выходили с надеждой на попадание в следующий раунд. Увы, мы не справились с задачей – позволили забить сопернику такой нужный ему гол, – сказал после матча главный тренер борисовской команды Виктор Гончаренко. – И все же, если отбросить все негативные эмоции, считаю, мы провели очень хороший матч. Когда счет стал 2:2 подумали, что удача на этот раз будет на нашей стороне. Все-таки мы неоднократно отстаивали нужный нам результат. Верилось, что выстоим. Увы, мы пропустили выпад соперника через центральную зону, – добавил главком ФК БАТЭ.

Главный тренер «Копенгагена» Столле Сольбаккен после победы его команды над БАТЭ отдал должное сопернику, а также рассказал, что говорил своим подопечным в перерыве.

– Мы встречались с очень хорошей командой, которая проигрывала на выезде только таким грандам, как «Бенфика» и «Реал». БАТЭ – отличная команда, которая всегда строго придерживается плана на игру. Мы с большим уважением отнеслись к сопернику, но «Копенгаген» провел хороший матч и по праву идет дальше. Если бы мы не выиграли сегодня – это было бы действительно ужасно.

Сегодня мы в некоторой степени рисковали, поэтому я не удивлен, что сопернику удалось дважды нас огорчить. Игроки понимали, что даже после счета 2:0 легкой жизни у нас не будет. В перерыве я не был суров со своими футболистами. Мы сосредоточились на том, что все хорошо и говорили игрокам, что во второй половине они не должны ломаться, даже если БАТЭ поведет 3:2. Ндойе приложил много усилий для итоговой победы, боролся до конца, и я рад, что он наконец забил. Он оправдал доверие. Наша атака была сегодня хороша, а вот оборона оставила вопросы, – приводит слова Сольбаккена сайт goals.by.