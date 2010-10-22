Футбол. В третьем матче группового этапа Лиги Европы БАТЭ обыграл в Тирасполе местный «Шериф» – 1:0

Мяч, решивший судьбу этой встречи, был забит защитником белорусской команды Сергеем Сосновским уже на восьмой минуте, в ходе розыгрыша углового удара.

За оставшиеся 80 с небольшим минут соперники имели довольно много хороших голевых возможностей. Особенно футболисты «Шерифа», которые дважды угодили в каркас борисовских ворот. Счёт в матче, однако, больше не изменился. БАТЭ выиграл 1-0 и еще более уверенно закрепился во главе турнирной таблицы группы «I» Лиги Европы. У команды Виктра Гочаренко семь набранных очков.

На второе место после победы над голандским «АЗ» вышли динамовцы из столицы Украины. Киевляне сыграли в стране тюльпанов, как на «ридной бацькивщине», напористо и в атакующей манере. Уже на 16 минуте Артем Милевский вывел украинский клуб вперед – 1-0. Голландцы сумели восстановить равновесие за десять минут до перерыва усилиями Фалкенбурга. Однако ещё в первом тайме киевлянин Хачериди забил хозяевам во второй раз и установил в матче окончательный счёт: 2-1 в пользу «Динамо», которое с четырьмя набранными очками расположилось следом за БАТЭ. По три в активе голландцев и молдаван.