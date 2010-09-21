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Футбол. В Польше открылся первый стадион для чемпионата Европы 2012 года

21 сентября 2010 14:38
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Накануне после реконструкции распахнула двери арена в Познани. Обновление объекта обошлось властям более, чем в 200 миллионов долларов. Но старания строителей не прошли даром: стадион уже получил от инспекторов статус «Элит». Трибуны рассчитаны на 43 тысячи зрителей. Не забыли здесь и о специальных местах для лиц с физическими недостатками. Комфортный просмотр матчей зрителям также призваны обеспечить два крупных телеэкрана площадью 116 квадратных метров.

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