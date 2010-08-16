Футбол. В чемпионате Беларуси были сыграны четыре поединка 21 тура

В Минске отношения выясняли динамовцы столицы и Бреста.

Хозяева отличились первыми – ворота поразил Драгун. Отыгрались приезжие футболисты после перерыва – точным выстрелом отметился Цеван. Но спустя три минуты Кисляк вновь вывел столичную дружину вперед. Однако под занавес встречи Мозолевский восстановил равенство в счете. Более того, брестчане могли увезти победу. Но на исходе поединка Василюк не сумел реализовать пенальти. Таким образом, счет остался ничейным – 2:2.

Также очки разделили «Витебск» и «Белшина» – 0:0. Новополоцкий «Нафтан» переиграл «Неман» – 4:1. Могилевский «Днепр» уверенно одержал победу над жодинским «Торпедо» – 3:1.

Сергей Тулупов, телекомпания СТВ.