Футбол. В Беларуси проходит отборочный турнир чемпионата Европы по футболу

В турнире принимают участие команды, возраст игроков в которых не превышает 17 лет.В гости к команде Валентина Михеева приехали соперники по группе 6: сборные Румынии, Казахстана и Лихтенштейна. В первом поединки, который проходит в Жодино, хозяева мини-турнира встречаются с Лихтенштейном. Румыны и казахстанцы свой матч проводят на городском стадионе в Молодечно. Путевку в следующий, элитный раунд квалификации, получат две лучшие дружины квартета, а также две команды, занявшие третьи места в подгруппе с лучшими показателями.