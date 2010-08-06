Футбол. Три белорусских клуба будут представлять страну в плей-офф Лиги Европы

Накануне могилевский «Днепр» нанес поражение в гостях чешскому «Банику» из Остравы со счетом 2:1.

Владимир Юрченко открыл счет на 24 минуте матча, и хотя затем чехи восстановили равенство, но на 70 минуте Игорь Зенькович решил исход встречи. Первый поединок команд, напомним, завершился вничью – 1:1.

А вот минскому «Динамо» на своем поле удалось отыграться после выездного поражения от израильского «Маккаби» из Хайфы. Счет 0:1 после первого матча оставлял подопечным Владимира Гольмака не так уж много шансов на общий успех, но начало минского поединка усугубило положение «бело-голубых». «Маккаби» усилиями Владимира Двалишвили вышел вперед. Однако Олег Страханович сравнял счет, а дубль Антона Путило подарил путевку в следующий раунд минчанам – 3:1.

Роман Стронгин, телекомпания СТВ.