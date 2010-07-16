Футбол. Тьерри Анри ушел от французов к американцам

Едва успев подписать контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз», Тьерри Анри объявил о своем решении завершить выступления за сборную Франции. 32-летний форвард заявил об этом на пресс-конференции, посвященной его переходу в американский клуб. Анри дебютировал в составе «Трехцветных» в 97 году и с тех пор провел 123 матча за национальную команду, забив 51 гол. В составе сборной нападающий выиграл чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000-м. На мундиале в ЮАР француз принял участие в двух встречах.