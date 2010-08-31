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Футбол. Состав «Белшины» пополнил Геннадий Близнюк

31 августа 2010 14:21
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Любопытную трансферную сделку провела на исходе лета бобруйская «Белшина».

Состав этого футбольного клуба пополнил известный форвард Геннадий Близнюк. В августе Близнюк, пребывавший в статусе свободного агента, после того, как покинул ряды новосибирской «Сибири», успел побывать на просмотре в луганской «Заре» и белгородском «Салюте».

Напомним, что Близнюк дважды — в 2003 и 2008 годах — становился лучшим бомбардиром чемпионатов Беларуси, имеет опыт выступлений за молодежную и национальные сборные . Он является четырехкратным чемпионом страны , и двукратным обладателем Кубка Беларуси (2002, 2006).

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