Футбол. Сборная Франции вышла на первое место в группе D отборочного турнира чемпионата Европы-2012

2:0 — такие цифры горели на табло стадиона «Сен-Симфорьен» во французском Меце , где состоялся поединок евроотбора в группе D.

Хозяева поля принимали ещё хорошо памятных нам люксембуржцев. Проблем с преодолением насыщенной обороны футбольных карликов , сродни недавним белорусским, подопечные Лорана Блана фактически не испытали. На экваторе первого тайма французов вывел вперёд Карим Бензема, а за четверть часа до окончания основного времени Йоанн Гуркюфф запротоколировал победу Франции со счётом 2:0, что вывело команду Лорана Блана на первое место в турнирной таблице.

После четырёх встреч французы набрали 9 очков. Белорусы – на втором месте, отставая на очко. Далее албанцы — 5 очков, боснийцы – 4 очка, румыны — 2 очка и люксембуржцы — 1 очко.