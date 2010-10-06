Футбол. Сборная Беларуси в ближайших двух отборочных матчах чемпионата Европы может остаться без Кутузова и Глеба

Национальной сборной Беларуси предстоят два отборочных матча чемпионата Европы: 8 октября с люксембуржцами на выезде и 12 октября — с албанцами дома на стадионе «Динамо».

Главный тренер белорусской дружины Бернд Штанге отобрал для подготовки к этим поединкам 21 футболиста. Под большим вопросом остается участие в грядущих матчах Виталия Кутузова, у которого воспаление ахиллова сухожилия правой ноги. Боли настолько сильны, что игрок пока даже не тренируется. Не поддержит сборную и полузащитник английского «Бирмингема» Александр Глеб, которого также беспокоит травма ноги, полученная в одном из матчей чемпионата Англии.

Наставник белорусской дружины ожидает, что ближайший соперник — сборная Люксембурга — будет играть строго от обороны. «Люксембуржцы будут играть на ничью и наверняка надеются на сюрприз, организовав за весь матч одну-две контратаки. И нам предстоит решить, как взломать их эшелонированную оборону. У нас на это есть еще два дня», — сказал Бернд Штанге.