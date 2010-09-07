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Футбол. Сборная Беларуси проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы-2012

07 сентября 2010 13:57
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Встреча со сборной Румынии пройдет на минском стадионе «Динамо». Начало поединка в 20 часов 30 минут.

Главком сборной Бернд Штанге считает, что просто этот игровой вечер для наших футболистов не пройдет. А возможно, станет даже более сложным, чем с французами, в котором наши футболисты одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Напомним, на старте евроотбора румыны у себя дома сыграли вничью с албанцами – 1:1. В квалификации к чемпионату континента-2008 белорусская сборная дважды уступила команде Румынии с одинаковым счетом – 1:3. Однако отрицательная статистика личных встреч не повлияет на настрой нашей сборной. За два года команду соперников покинула большая группа опытных футболистов, которые определяли ее игровое лицо.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

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