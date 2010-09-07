Прямой эфир

Футбол. Самый массовый белорусский турнир вышел на финишную прямую

07 сентября 2010 22:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новополоцк принимает Республиканские детско-юношеские соревнования по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

За победу в средней возрастной группе сражаются 7 сильнейших команд со всей Беларуси. Фаворита здесь назовут ближе к выходным. Потом футбольную эстафету примет Гродно, где пройдут соревнования уже старшей возрастной группы. «Кожаный мяч» вскоре отметит свой полувековой юбилей. Для многих юных футболистов этот турнир стал трамплином в большой спорт. Только в этом году на первом этапе в состязаниях приняли участие более 50 тысяч юных любителей спорта.

Александр Кулеш, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
– Сложно выделить фаворитов. В каждом году побеждает какая-то новая команда. И это говорит о том, что интерес к этому турниру всеобъемлющ по всей республике. Ребята участвуют и приезжают на финалы, чтобы победить.

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2010 13:58

Футбол. Молодежная сборная Беларуси (U-21) проведет матч против сверстников из Азербайджана

07 сентября 2010 13:57

Футбол. Сборная Беларуси проведет второй матч отборочного турнира чемпионата Европы-2012

07 сентября 2010 13:56

Хоккей. 19 открытый чемпионат Беларуси в экстралиге стартует 7 сентября