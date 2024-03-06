Футбол. Результаты первых матчей 1/4 финала Кубка Беларуси

В Минске и Жодино две пары соперников начали четвертьфинальные баталии в рамках Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске и Жодино две пары соперников начали четвертьфинальные баталии в рамках Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты «Торпедо-БелАЗ» на своем поле принимали солигорский «Шахтер». Хозяева выглядели более убедительно. На 15-й минуте с пенальти счет открыл Побудей. А на 29-й окончательные цифры на табло установил Мякиш. «Горняки» уступили – 0:2. Возможность реабилитироваться у «Шахтера» появится 10 марта, когда в Солигорске пройдет ответная игра.
В столице минские динамовцы противостояли БАТЭ. Первый тайм прошел с территориальным и игровым преимуществом бело-голубых. На 72-й минуте игры Артем Соколовский со штрафного вывел команду Вадима Скрипченко вперед. Этот гол так и остался единственным в поединке. «Динамо» выиграло – 1:0. Ответный матч состоится в Минске 10 марта.