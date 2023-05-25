Прямой эфир

Футбол. Результаты матчей чемпионата Беларуси

25 мая 2023 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центральном матче футбольного чемпионата Беларуси выясняли отношения одни из лидеров – гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Футбол. Результаты матчей чемпионата Беларуси-1

Дружины сыграли вничью – 0:0. Во втором матче дня БАТЭ не удержал победу над «Славией», пропустив гол на 94-й добавленной минуте от Андрея Панюкова. В итоге в поединке БАТЭ и «Славии» также зафиксирована ничья – 1:1.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции
25 мая 2023 15:26

Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука
25 мая 2023 14:34

«Мы верим, что будем на Олимпийских играх». Продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука

Баскетболисты «Минска» 15-й раз стали чемпионами Беларуси. Тяжело ли удерживать пальму первенства? Узнали из первых уст
25 мая 2023 13:23

Баскетболисты «Минска» 15-й раз стали чемпионами Беларуси. Тяжело ли удерживать пальму первенства? Узнали из первых уст