Футбол. Результаты матчей чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В центральном матче футбольного чемпионата Беларуси выясняли отношения одни из лидеров – гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины сыграли вничью – 0:0. Во втором матче дня БАТЭ не удержал победу над «Славией», пропустив гол на 94-й добавленной минуте от Андрея Панюкова. В итоге в поединке БАТЭ и «Славии» также зафиксирована ничья – 1:1.