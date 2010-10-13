Футбол. Подопечные Бернда Штанге переиграли команду Албании со счётом 2:0

Национальная сборная Беларуси по футболу успешно провела свой четвёртый поединок в отборочном турнире чемпионата Европы-2012.

На поле минского стадиона «Динамо» подопечные Бернда Штанге переиграли команду Албании со счётом 2:0. Наши земляки довольно активно начали эту встречу и уже на 10-ой минуте вышли вперёд: Виталий Родионов оказался самым шустрым на добивании в ходе розыгрыша штрафного у ворот голкипера гостей Арьяна Бекая.

Удвоить свой минимальный перевес белорусская сборная сумела за 13 минут до финального свистка. Навес Тимофея Калачёва с правого фланга получил голевое завершение после техничного удара головой в исполнении Сергея Кривца. Этот гол и подвёл итог изменениям счёта в матче: Беларусь выиграла у Албании 2:0.