Футбол. Определён состав сборной на товарищеские матчи с Россией и Израилем

Главный тренер включил в расширенный состав 24 футболиста. Из них 16 легионеров, они представляют клубы из Узбекистана, Казахстана, России, Израиля, Венгрии, Греции и Бельгии. А также восемь игроков белорусского чемпионата. В расширенном списке значатся футболисты из пяти клубов национального первенства. Сбор главной команды страны продлится с 3 по 13 июня. Товарищеский матч против дружины России пройдет 7 июня на минском стадионе «Динамо». Затем наша сборная отправится в Венгрию, где в Будапеште 11 июня сыграет против команды Израиля.