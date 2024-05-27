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Футбол. Определён состав сборной на товарищеские матчи с Россией и Израилем

27 мая 2024 13:59
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Наставник сборной Беларуси по футболу Карлос Феррер определился с окончательным списком игроков на товарищеские матчи национальной команды против сборных России и Израиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Определён состав сборной на товарищеские матчи с Россией и Израилем-1

Главный тренер включил в расширенный состав 24 футболиста. Из них 16 легионеров, они представляют клубы из Узбекистана, Казахстана, России, Израиля, Венгрии, Греции и Бельгии. А также восемь игроков белорусского чемпионата. В расширенном списке значатся футболисты из пяти клубов национального первенства. Сбор главной команды страны продлится с 3 по 13 июня. Товарищеский матч против дружины России пройдет 7 июня на минском стадионе «Динамо». Затем наша сборная отправится в Венгрию, где в Будапеште 11 июня сыграет против команды Израиля.

# Футбол

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