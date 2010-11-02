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Футбол. Новым главным тренером сборной Аргентины назначен Серхио Батиста

02 ноября 2010 15:41
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Батиста исполнял обязанности главного тренера альбиселесте, так как экс-наставник команды Диего Марадона был уволен после чемпионата мира в ЮАР.В понедельник в ассоциации футбола Аргентины (AFA) состоялась встреча представителей AFA с генеральным директором национальной команды Карлосом Билардо. На встрече были рассмотрены план работы команды и программа её подготовки к чемпионату мира 2014 года, представленные Батистой. На встрече присутствовал и сам Батиста, которому сообщили, что он официально назначен на пост главного тренера до 2014 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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