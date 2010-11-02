Футбол. Новым главным тренером сборной Аргентины назначен Серхио Батиста

Футбол. Сочинская «Жемчужина» выбирает уже лишь между тремя кандидатами на пост главного тренера

Поиски главного тренера сочинской «Жемчужины» находятся сейчас на финальной стадии, и в данный момент рассматриваются лишь три кандидатуры.