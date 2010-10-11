Футбол. Национальная сборная Беларуси 12 октября проведет матч с Албанией

Последний перед зимним перерывом матч отборочной кампании к Евро-2012 национальная сборная Беларуси проведет на минском стадионе «Динамо».

После игр третьего тура подопечные Бернда Штанге с пятью очками делят второе -третье места со своим ближайшим соперником. В лидеры с шестью баллами вышла сборная Франции, одолевшая дома Румынию – 2:0.

В поединке с албанцами, который начнется в 20.30, не смогут помочь команде травмированный Виталий Кутузов и, получивший красную карточку в матче с Люксембургом, Сергей Корниленко. Вероятнее всего, не выйдет на поле и Александр Глеб, который продолжает долечивать травму. В другом матче группы Ди сыграют Франция и Люксембург.

Бернд Штанге, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы проанализировали игру против Люксембурга. Показали наши ошибки. Сейчас готовимся к игре против Албании. Мы обязаны ее выиграть, чтобы достичь восьми очков. И «перезимовать» на втором месте в группе.

Серьезный экзамен предстоит 12 октября и нашей молодежке. В ответном матче плей-офф чемпионата Европы команда Георгия Кондратьева в Борисове примет сверстников из Италии. Первую встречу, состоявшуюся восьмого октября в Риети, белорусские футболисты уступили – 0:2. Победитель двухматчевой дуэли получит пропуск в финальную часть первенства континента.