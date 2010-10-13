Футбол. Молодежная сборная Беларуси по сумме двух матчей против Италии сумела завоевать путевку на финальный турнир Евро-2011

Имея в пассиве поражение в первом гостевом поединке со счётом 0:2, белорусы великолепно провели стартовые минуты повторной встречи, которую принимал борисовский городской стадион.

С начала встречи минуло только 300 секунд, а белорусы уже ликвидировали двухголевой дефицит: вездесущий и реактивный форвард могилёвского «Днепра» Владимир Юрченко дважды (после передач Скавыша и Рекиша) огорчил вратаря итальянцев Манноне.

Перевес наших ребят со счётом 2:0 сохранился до окончания основного времени поединка. Согласно регламенту стадии плэй-офф был назначен овертайм, на 6-ой минуте которого защитник минский «Динамо» Олег Веретило забил итальянцам третий гол, принёс нашей сборной победу 3:0, а с ней и путёвку на финальный турнир молодёжного Евро в Данию.

Вместе с белорусами там сыграют сборные Исландии, Чехии, Украины, Англии, Швейцарии, Испании, а также хозяева – датчане. Жеребьёвка, которая 8 финалистов поделит на два квартета состоится 9 ноября в Ольборге.