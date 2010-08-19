Футбол. Молдавский «Шериф» сохраняет шансы на выход в групповой турнир Лиги чемпионов

В первом стыковом матче с минимальным счетом проиграв в гостях «Базелю» – 0:1. Широкие шаги в главный еврокубковый турнир сделали «Хапоэль» из Тель-Авива, «Вердер» и «Андерлехт».

Самым результативным матчем дня стала встреча в Зальцбурге, где неожиданное домашнее фиаско потерпел чемпион Австрии «Зальцбург». Причем в самом дебюте счет был открыт с пенальти, который реализовал нигерийский голкипер «Хапоэля» из Тель-Авива Винсент Эньеама.

Яркий матч прошел в Белграде, где результативной ничьей завершили выяснение отношений «Партизан» и «Андерлехт» – чемпионы Сербии и Бельгии. Гости забили первыми, но затем им пришлось отыгрываться. Четыре мяча были забиты в 10-минутный отрезок второго тайма.

Продолжает удивлять вице-чемпион Португалии «Брага», которая, выбив из борьбы «Селтик», намерена оставить без Лиги чемпионов еще и «Севилью». Домашняя победа со счетом 1:0, благодаря мячу Матеуса, – неплохой результат для скромной команды Домингуша Пасьенсии.

Результаты всех игр:

«Зенит» (Россия) – «Осер» (Франция) – 1:0;

«Динамо» (Киев, Украина) – «Аякс» (Голландия) – 1:1;

«Русенборг» (Норвегия) – «Копенгаген» (Дания) – 2:1;

«Спарта» (Чехия) – «Жилина» (Словакия) – 0:2;

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Тоттенхэм» (Англия) – 3:2;

«Базель» (Швейцария) – «Шериф» (Молдова) – 1:0;

«Брага» (Португалия) – «Севилья» (Испания) – 1:0;

«Вердер» (Германия) – «Сампдория» (Италия) – 3:1;

«Партизан» (Сербия) – «Андерлехт» (Бельгия) – 2:2;

«Зальцбург» (Австрия) – «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль) – 2:3.

Ответные матчи пройдут 24 и 25 августа.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.