Футбол: матчи заключительного тура в Лиге чемпионов

В квартете С на две путевки в плей-офф претендуют сразу три команды.

Сложная задача стоит перед «Олимпиком»: французский клуб занимает третье место в группе и должен обыгрывать мадридский «Реал», чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала. А если в другом матче итальянский «Милан» возьмет верх над аутсайдером «Цюрихом», то марсельцев устроит только победа со счетом 3:0 или с разницей в четыре мяча.

В группе А неминуемо покинет Лигу чемпионов один из грандов европейского футбола. В Турине встречаются хозяева поля, футболисты «Ювентуса», и мюнхенская «Бавария». На кону стоит второе место в групповой таблице. Путевку в плей-офф уже обеспечил себе французский «Бордо». Чтобы составить ему компанию, представителю бундеслиги на «Олимпико» необходимо побеждать, и тренер «Баварии» Луис ван Галь напомнил хозяевам, что его подопечные способны одолеть любого соперника. Туринцев на испуг тоже не возьмешь. Выиграв в субботу у своего главного конкурента по серии А «Интера», «старая синьора» готова дать бой и немецкому клубу.

Футболисты борисовского БАТЭ в эти дни находятся в Италии. На сборе в Риме команда пробудет до 15 декабря, проведет товарищеский матч с одним из итальянских клубов, после чего возьмет курс на Ливерпуль, где 17 декабря сыграет заключительную встречу группового этапа Лиги Европы с английским «Эвертоном». Тем временем стало известно, что обслуживать этот поединок будет судейская бригада из Турции.