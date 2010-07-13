Футбол. Литовский футбольный клуб «Шяуляй» заинтересовался Боровским

По данным газеты «Прессбол», литовский футбольный клуб «Шяуляй» проявил заинтересованность в услугах известного белорусского тренера, экс-наставника национальной сборной Сергея Боровского, возглавляющего нынче минский СКВИЧ, играющий в первой лиге чемпионата страны. Отметим, что приглашение Боровского в «Шяуляй», возможно, связано с выступлением литовцев в Лиге Европы, где 15 и 22 июля они сразятся во 2-м квалификационном раунде с польской «Вислой» из Кракова.