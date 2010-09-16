Футбол. Лига чемпионов. Победу «Спартаку» принес автогол игрока «Марселя» Аспиликуэты

Накануне прошли восемь матчей первого тура группового этапа футбольной лиги чемпионов.

В квартете F московский «Спартак» гостил у французского «Марселя». Поединок напомнил недавнюю встречу сборных Франции и Беларуси. Хозяева владели инициативой, упустили множество моментов, а в концовке пропустили в свои ворота. Причем победу Спартаку принес автогол игрока хозяев Аспиликуэты.

Донецкий «Шахтер» также со счетом 1:0 переиграл белградский «Партизан». Любопытно, что победный гол в ворота сербского клуба провел хорватский легионер «Шахтера» – Срна.

Ну и отметим самую красивую, на наш взгляд, победу дня. Она на счету «Арсенала». Лондонский клуб в эффектном стиле со счетом 6:0 переиграл португальскую «Брагу». При этом голы канониры забивали на любой вкус. Дублями отметились Вела и Фабргас, а на счету Аршавина забитый гол и две результативные передачи.

В квартете E отметим победу «Баварии» над «Ромой». Успех немцам на финише матча принесли точные удара Мюллера и Клозе. В группе G фавориты отметились синхронными победами с одинаковым счетом 2:0.

Группа Е

«Бавария» — «Рома» 2:0

«ЧФР» — «Базель» 2:1

Группа F

«Марсель» — «Спартак» 0:1

«Жилина» — «Челси» 1:4

Группа G

«Реал» — «Аякс» 2:0

«Милан» — «Осер» 2:0

Группа H

«Арсенал» — «Брага» 6:0

«Шахтер» — «Партизан» 1:0