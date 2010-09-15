Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Панатинаикос» — 5:1

8 первых матчей группового этапа Лиги чемпионов состоялись накануне. Больше всего голов было забито в противостоянии испанской «Барселоны» и греческого «Панатинаикоса».

Болельщики, пришедшие на «Камп Ноу» стали свидетелями 6 взятий ворот. К радости поклонников сине-гранатовых, они заставляли начинать соперников с центра поля 5 раз. Хотя счет открыли именно приезжие футболисты. Точный выстрел на 20-й минуте произвел Гову.

Но затем на зеленом газоне безраздельно властвовала «Барселона». Не прошло и двух минут, как Месси сравнял счет. На 33-й Вилья вывел хозяев вперед. А под занавес первого тайма неутомимый Месси оформил дубль.

После перерыва сине-гранатовые продолжили гнуть свою линию. Их тотальное превосходство вылилось еще в два забитых мяча. Отличились Кркичь и Алвес. Итог поединка — 5:1 в пользу «Барсы».

В другом матче этой группы «Рубин» Сергея Корниленко с минимальным счетом уступил Датскому «Коппенгагену». Белорус провел на поле все 90 минут.

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут оставшиеся 8 матчей.