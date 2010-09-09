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Футбол. Йозеф Блаттер отметил, что в ближайшее время может быть возвращено правило золотого гола

09 сентября 2010 14:47
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Также он не исключил вероятности полной отмены дополнительного времени в случае ничейного исхода матчей на выбывание.

«В первых матчах группового раунда ЧМ-2010 мы видели, как некоторые команды изначально выходили на поле, чтобы не проиграть и старались сохранить ничью. Это тема, которую я хотел бы обсудить на ближайших заседаниях технического комитета. Мы должны найти путь, который бы каким-то образом поощрял команды, играющие на победу. Кроме того, мы рассмотрим возможность изменения концепции дополнительного времени. Мы часто видим, как команды играют в более оборонительный футбол в дополнительных таймах, стараясь любой ценой избежать гола. Чтобы предотвратить это, мы могли бы изменить правила и ввести серию пенальти сразу после основного времени или вернуть правило золотого гола», – заявил Блаттер.

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