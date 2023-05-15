Футбол. Игровая программа 8-го тура ЧБ завершилась тремя матчами

Новости Беларуси. Тремя матчами завершилась игровая программа 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В центральном противостоянии жодинское «Торпедо» на выезде взяло верх над борисовским БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет – 2:1.

Примечательно, что автозаводцам пришлось отыгрываться. На 42-й минуте отличился Волков. Однако еще до антракта Глущенков сравнял цифры на табло. А под занавес дуэли Лисакович реализовал пенальти. Данная виктория позволила «Торпедо» выйти на второе место в таблице.