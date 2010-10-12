Футбол. Главный тренер сборной Беларуси: Нашей команде нужны только здоровые игроки

12 октября сборная Беларуси в рамках отборочного турнира к Евро-2012 встретится с командой Албании. Матч пройдет на минском стадионе «Динамо». Начало поединка – в 20.30.

Накануне матча журналисты вспомнили о безголевой ничье с главным аутсайдером группы – сборной Люксембурга, матч с которой прошел восьмого октября.

Бернд Штанге, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я не согласен с претензиями некоторых, будто мы мало и плохо боролись. Наши футболисты сделали 745 пасов, 82% которых оказались точными. Сборная же Люксембурга отдала всего 215 передач. То есть мяч все время находился у нас. А выиграть нам не удалось, потому что не хватило заключительного умного паса, который обычно делают ныне травмированные Александр Глеб и Виталий Кутузов. Их отсутствие в Люксембурге мы ощутили сполна. Оба футболиста не появятся на поле и сегодня. Нашей команде нужны только здоровые игроки.

Мы варьируем нападающих, но голов все равно мало. Конечно, мы заслужили критические замечания в свой адрес. Надеюсь, Родионов, Кисляк, Кульчий, Путило, Калачев проявят себя в матче с Албанией.

В лидерах — французы, которые быстро оправились от стартового поражения в Париже от нашей дружины. Благодаря победе над Румынией (2:0) «трехцветные» возглавили турнирную таблицу. Албания и Босния и Герцеговина недавно разошлись миром — 1:1.

Положение команд в отборочной группе «D» перед третьим туром:

Франция – 6 очков (разница забитых и пропущенных мячей – 4-1), Албания – 5 (3-2), Беларусь – 5 (1-0), Босния и Герцеговина – 4 (4-3), Румыния – 2 (1-3), Люксембург – 1 (0-4).

По материалам «Народной газеты».