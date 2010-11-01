Футбол. ФИФА отказалась переносить голосование по выбору стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года

Выборы стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 года пройдут, как и было запланировано, 2 декабря 2010 года в Цюрихе.

ФИФА отказалась переносить голосование, несмотря на расследование подозрений в коррупции, высказанных в отношении нескольких членов исполкома этой организации. По окончании двухдневного заседания исполкома президент ФИФА Йозеф Блаттер подчеркнул, что вопрос о переносе выборов даже не обсуждался.

На то, чтобы принять ЧМ-2018, помимо Испании и Португалии претендуют Англия, Россия, а также Бельгия и Голландия, подавшие совместную заявку. Кандидатами на проведение ЧМ-2022 являются Катар, США, Австралия, Япония и Южная Корея, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».