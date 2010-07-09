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Футбол. Два белорусских клуба вышли во второй квалификационный раунд Лиги Европы

09 июля 2010 16:31
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Могилевский «Днепр» в ответном противостоянии разгромил на своем поле албанский клуб «Лячи» – 7:1.

Напомним, неделю назад в гостях могилевчане сыграли с албанцами вничью 1:1. Не испытало проблем жодинкое «Торпедо». Подопечные Александра Бразевича в двухматчевом противостоянии были сильнее исландского «Фюлкира». Дома жодинцы одержали победу – 3:0, а вчера в Рейкьявике взяли верх со счетом 3:1.

В следующем раунде «Торпедо» сыграет с сербским ОФК, а «Днепр» – с норвежским Стабеком. В предстоящий четверг белорусские полпреды отправятся к своим соперникам в гости.

Кроме того, 15 июля вступит в борьбу и третий представитель Беларуси в Лиге Европы минское «Динамо». Первый поединок с эстонским Калевом «бело-голубые» проведут дома. А днем ранее чемпион Беларуси БАТЭ начнет выступление в Лиге чемпионов. Первый соперник команды Виктора Гончаренко исландский «Хабнарфьордюр».

# ФК БАТЭ

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