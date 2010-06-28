Футбол. Борисовский «БАТЭ» второй тур кряду не может победить

Лидер чемпионата Беларуси по футболу в рамках семнадцатого игрового дня завершил ничьей 1:1 поединок с аутсайдером турнира – «Партизаном».

Несмотря на локальные неудачи, подопечные Виктора Гончаренко сохранили за собой первую строчку, так как их ближайший преследователь – столичное «Динамо» оступилось в Витебске. «Бело-голубые» проиграли местному клубу 1:3 и опустились на третью табличную позицию.

На вторую поднялся футбольный клуб «Минск», взявший верх над «Белшиной» – 3:1. У двух столичных клубов по 33 очка, от «БАТЭ» они отстают на три балла. Также в туре новополоцкий «Нафтан» выиграл у брестского «Динамо» – 3:1, солигорский «Шахтер» в гостях был сильнее могилевского «Днепра» – 2:0, а гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо» подписали мирное соглашение – 0:0.

Леонид Лекаревич, телекомпания СТВ.