Футбол. Борисовский БАТЭ удачно начал еврокубковую отборочную кампанию

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов команда Виктора Гончаренко дома учинила разгром исландскому Хафнарфьордуру, уже знакомому борисовчанам по поединкам на евроарене трехлетней давности.

Распечатать ворота гостей желто-синим удалось лишь после перерыва: на 48-ой минуте Павел Нехайчик организовал задел для последующего хет-трика. Спустя 10-минут результативно поддержал партнера Ренан Брессан – 2:0. Сверхголевой выдалась последняя пятиминутка матча. 85-ая и 88-ая минуты – лавры главного героя матча примеряет Павел Нехайчик. В перерыве между его точными ударами успевает распечатать Сергея Веремко исландский форвард Атли-Видар Бьорнссон. А на 90-ой окончательный счет устанавливает Виталий Родионов. 5:1 – и ответный матч в стране гейзеров, который состоится через неделю, приобретает статус формальности.

Остальные белорусские еврокубковые бойцы вступят в игру сегодня. Правда, в состязаниях рангом пониже. Во втором раунде квалификации Лиги Европы минское Динамо дома примет эстонский Калев. Могилевский Днепр отправился в Норвежский Осло к местному Стабеку, жодинское Торпедо гостит в Сербии у белградского ОФК.

Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.