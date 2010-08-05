Футбол. Борисовский БАТЭ не сыграет в плей-офф за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Накануне вечером команда Виктора Гончаренко уступила в ответном матче третьего квалификационного раунда датскому «Копенгагену» — 2:3 и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы.

Первая встреча команд, напомним, завершилась с ничейным результатом — 0:0. Своего соперника в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света борисовчане узнают в пятницу.

Из других результатов среды отметим успех питерского «Зенита» Юрия Жевнова. Подопечные Лучано Спалетти на своем поле одолели румынскую «Унирю» — 1:0 и прошли дальше. Единственный мяч на 33-й минуте забил португальский полузащитник Данни.

Молдавский «Шериф» под руководством белорусского наставника Андрея Сосницкого одолел динамовцев из Загреба. И гостевая, и домашняя встречи молдован завершились с ничейным счетом 1:1. А в серии пенальти «Шериф» вырвал путевку в раунд плей-офф.

Еще один клуб с белорусом в составе — польский «Лех» Сергея Кривца отправляется в Лигу Европы. Команда Яцека Зелиньски не смогла поразить ворота чешской «Спарты». Общий счет по сумме двух встреч — 2:0 в пользу чемпиона Чехии.

5 августа ответные поединки третьего раунда Лиги Европы проведут могилевский «Днепр» и минское «Динамо». Могилевчане отправились в чешскую Остраву к местному «Банику». Недельной давности встреча завершилась победой команды Андрея Скоробогатько — 1:0.

Столичные динамовцы с израильским «Маккаби» из Хайфы сыграют дома. Встреча пройдет на минском стадионе «Динамо» и начнется в 19 часов. Вояж подопечных Владимира Гольмака на Землю обетованную завершился победой израильской дружины — 1:0.